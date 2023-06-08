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Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Шалдо Тарас Борисович

Мать: Шалдо (Степаненко) Анна Николаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Ильюшенко Семён Антонович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.

Сын: Ильюшенко Ксенофонт Семёнович

Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.

Сын: Ильюшенко Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1896 ст.

Дочь: Ильюшенко Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Дочь: Ильюшенко Фёкла Семёновна

Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1910 ст.

Сын: Ильюшенко Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.02.1913 ст.

Дочь: Ильюшенко Анна Семёновна

Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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