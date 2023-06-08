Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.
Сын: Ильюшенко Ксенофонт Семёнович
Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.
Сын: Ильюшенко Филипп Семёнович
Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович
Рождение ребёнка
06.11.1896 ст.
Дочь: Ильюшенко Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.
Дочь: Ильюшенко Фёкла Семёновна
Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович
Рождение ребёнка
23.11.1910 ст.
Сын: Ильюшенко Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович
Рождение ребёнка
04.02.1913 ст.
Дочь: Ильюшенко Анна Семёновна
Отец ребёнка: Ильюшенко Семён Антонович
Смерть
Неизвестно