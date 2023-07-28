Шалдо Тарас Борисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Ильюшенко Марфа Тарасовна
Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1872 ст.
Дочь: Шалдо Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна
Рождение ребёнка
27.07.1873 ст.
Дочь: Шалдо Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.
Дочь: Клясюк Домна Тарасовна
Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалдо Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно