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Шалдо Тарас Борисович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Ильюшенко Марфа Тарасовна

Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Шалдо Архип Тарасович

Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.1872 ст.

Дочь: Шалдо Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1873 ст.

Дочь: Шалдо Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.

Дочь: Клясюк Домна Тарасовна

Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.

Сын: Шалдо Григорий Тарасович

Мать ребёнка: Шалдо Анна Николаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалдо Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно