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Ильюшенко Филипп Семёнович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.11.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1894 ст.

Отец: Ильюшенко Семён Антонович

Мать: Ильюшенко (Шалдо) Марфа Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1914 ст.

Жена: Ильюшенко (Тумаш) Маланья Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1914 ст.

Дочь: Ильюшенко Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Ильюшенко (Тумаш) Маланья Ивановна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1919

Дочь: Карпенко (Ильюшенко) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Ильюшенко (Тумаш) Маланья Ивановна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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