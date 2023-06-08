Ильюшенко Филипп Семёнович
Место рождения
Дата рождения17.11.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1894 ст.
Бракосочетание
27.01.1914 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1914 ст.
Дочь: Ильюшенко Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Тумаш) Маланья Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1919
Дочь: Карпенко (Ильюшенко) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Ильюшенко (Тумаш) Маланья Ивановна
Смерть
Неизвестно