Удод Иван Евсеевич
Место рожденияЗапорожье,.с.Вербовое
Дата рождения24.09.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
24.09.1835
Отец: Удод Евсей Иваннович
Мать: Удод Анна Трофимовна
Запорожье,.с.Вербовое
Троицкая церковь,м/к-1835г.лист № 133,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 246-1-50
Крещение
24.09.1835
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1835г.лист № 133,зап.№ 48,ГАЗО,Ф 0 246-1-50 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Емельян Федорович Мерзлин и Филиппа Игнатьевича Нужного-дочь Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Троицкая Церковь ,м/к-1864г.лист № 31,зап.№ 61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Бракосочетание
До 1860
Жена: Удод Акилина Саввина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Удод Федор Иванович
Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.04.1864
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождественско-Богородицкая церковь,м/к 1864г лист-31,зап.-61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Удод Иванн Иваннович
Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.02.1879
Дочь: Агафия Иоаннова
Мать ребёнка: Удод Акилина Саввина
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно