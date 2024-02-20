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Удод Евсей Иваннович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Удод Иван Ефимович

Мать: Удод Александра Иванновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
?.01.1822

Сын: Удод / Одуд / Марк Евсеевич

Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
30.09.1831

Сын: Удод Иоанн Евсеев

Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
05.12.1832

Сын: Удод Савва Евсеевич

Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
24.09.1835

Сын: Удод Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна

Запорожье,.с.Вербовое
Троицкая церковь,м/к-1835г.лист № 133,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 246-1-50
Бракосочетание
До 1835

Жена: Удод Анна Трофимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Удод Савелий Евсеевич

Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
03.07.1839

Дочь: Евфросинья Евсеевна

Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Троицкая церковь,м/к-1839г.лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Удод Игнатий Евсеевич

Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно
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