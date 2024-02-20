Удод Евсей Иваннович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: Удод Иван Ефимович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
?.01.1822
Сын: Удод / Одуд / Марк Евсеевич
Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
30.09.1831
Сын: Удод Иоанн Евсеев
Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
05.12.1832
Сын: Удод Савва Евсеевич
Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
24.09.1835
Сын: Удод Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна
Запорожье,.с.Вербовое
Троицкая церковь,м/к-1835г.лист № 133,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 246-1-50
Бракосочетание
До 1835
Жена: Удод Анна Трофимовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
03.07.1839
Дочь: Евфросинья Евсеевна
Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Троицкая церковь,м/к-1839г.лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Удод Анна Трофимовна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно