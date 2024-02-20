Удод Александра Иванновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1790
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Удод Евсей Иваннович
Отец ребёнка: Удод Иван Ефимович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
До 1818
Муж: Удод Иван Ефимович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1860
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иван Ефимович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Троицкая церковь,м/к-1860г.лист № 11,зап.№ 12,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051(4)
Смерть
Неизвестно