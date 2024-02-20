(Удод) Евфросинья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Удод) Евфросинья Евсеевна

(Удод) Евфросинья Евсеевна

Место рождения

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина

Дата рождения

03.07.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1839

Отец: Удод Евсей Иваннович

Мать: Удод Анна Трофимовна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Троицкая церковь,м/к-1839г.лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40
Крещение
10.07.1839
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь м/к-1839,лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Федор Павлович Шерстюк и жена его анна Михайловна Мерзлякова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close