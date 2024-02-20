(Удод) Евфросинья Евсеевна
Место рожденияВербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Дата рождения03.07.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1839
Отец: Удод Евсей Иваннович
Мать: Удод Анна Трофимовна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Троицкая церковь,м/к-1839г.лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40
Крещение
10.07.1839
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь м/к-1839,лист № 66,зап.№ 30,ГАЗО,Ф - 246-1-40 | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Федор Павлович Шерстюк и жена его анна Михайловна Мерзлякова
Смерть
Неизвестно