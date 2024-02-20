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Удод Иванн Иваннович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Удод Иван Евсеевич

Мать: Удод Акилина Саввина

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Удод Иванн Иваннович

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Бракосочетание
До 1887

Жена: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.06.1889

Сын: Удод Евсей Иванович

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
25.07.1893

Дочь: Параскева Иоанновна

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Запорожье,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1893

Сын: Удод Федор Иванович

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.02.1897

Сын: Удод Никифор Иванович

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
16.04.1899

Сын: Удод Семен Иванович

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.12.1900

Сын: Удод Василий Иваннович

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: Марфа Иванновна

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.03.1905

Дочь: Дарья Иванновна

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое 22 мар 1906
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО , Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Удод Кузьма Иваннович

Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Смерть
1915
Казахстан,Актюбинскаяобласть,поселок Шикуновуно
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