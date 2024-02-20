Удод Иванн Иваннович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: Удод Иван Евсеевич
Мать: Удод Акилина Саввина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Удод Иванн Иваннович
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Бракосочетание
До 1887
Жена: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.06.1889
Сын: Удод Евсей Иванович
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
25.07.1893
Дочь: Параскева Иоанновна
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Запорожье,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1893
Сын: Удод Федор Иванович
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.02.1897
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
16.04.1899
Сын: Удод Семен Иванович
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
30.12.1900
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: Марфа Иванновна
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.03.1905
Дочь: Дарья Иванновна
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое 22 мар 1906
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО , Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
01.07.1907
Мать ребёнка: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Смерть
1915
Казахстан,Актюбинскаяобласть,поселок Шикуновуно