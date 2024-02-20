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Удод Василий Иваннович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое

Дата рождения

30.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
30.12.1900

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Крещение
30.12.1900
Смерть
Неизвестно
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