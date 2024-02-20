Удод Василий Иваннович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Дата рождения30.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1900
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового , м/к1903г., ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Крещение
30.12.1900
Смерть
Неизвестно