(Удод) Марфа Иванновна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Дата рождения31.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.08.1903
Рождение
31.08.1903
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно