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Удод Иванн Иваннович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Анна Амвросиевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Удод Евфросиния Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое Рождественская церковь
ГАЗО, Ф - 5593-3-779, м/к-1908г,лист-61,зап-25, пленка-007821447,кадр-538
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Удод Максим Иванович

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Удод Василий Иванович

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Удод Пётр Иванович

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна

Смерть
Неизвестно
Запорожье,с.Вербеное
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