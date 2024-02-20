Удод Иванн Иваннович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1887
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Анна Амвросиевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Бракосочетание
03.02.1908
Жена: Удод Евфросиния Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое Рождественская церковь
ГАЗО, Ф - 5593-3-779, м/к-1908г,лист-61,зап-25, пленка-007821447,кадр-538
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Удод Максим Иванович
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.09.1913
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Удод Пётр Иванович
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Петровна
Смерть
Неизвестно
Запорожье,с.Вербеное