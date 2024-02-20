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Удод Максим Иванович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое

Дата рождения

01.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Евфросиния Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Военная награда
24.10.1943
Приказ № 19/н, 3-й Бел.Фр., издан 35 ск о награждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-2976
Военная награда
30.08.1944
Приказ № 23/н, 3-й Бел.Фр., ,издан 7 мотопмбр РГК о награждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-1245
Военная награда
06.03.1945
Приказ № 35/н. 3-й Бел.Фр., издан 7 мотопмбр РГК о награждении орденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-1676
Военная награда
09.05.1945
Указом ПВС СССР награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ , шк-88,ящ-24
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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