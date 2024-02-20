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(Удод) Агафья Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

22.06.1862

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Удод Иван Евсеевич

Мать: Удод Акилина Саввина

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Троицкая Церковь ,м/к-1864г.лист № 31,зап.№ 61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Смерть
22.06.1862
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд,с.Новомихайловка
Причина смерти: В молодом возрасте | м/к-1862г.зап.№ 24.ГАЗО,Ф-246-1-59
Крещение
20.04.1864
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь,м/к-1864г.,лист № 31,зап.№ 61, ГАЗО,Ф - 5593-2-1085 | Восприемники: Петропавловские крестьяне : Василий Федорович Мельник и Евфросинья Евсеевна Домужева
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