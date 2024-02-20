(Удод) Анна Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Анна Иоанновна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

09.11.1866

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Удод Иван Евсеевич

Мать: Удод Акилина Саввина

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Смерть
09.11.1866
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое.
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