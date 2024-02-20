(Удод) Анна Иоанновна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти09.11.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Удод Иван Евсеевич
Мать: Удод Акилина Саввина
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Смерть
09.11.1866
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Вербовое
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое.