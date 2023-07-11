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Кондрашев Макар Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1799 и 1801

Дата смерти

11.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1801

Отец: Кондрашев Моисей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашева Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
22.09.1818

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Фекла Макаровна

Мать ребёнка: Кондрашева Ксения Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1821

Дочь: Кондрашова (Кондрашова) Степанида Макаровна

Мать ребёнка: Кондрашева Ксения Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Кондрашова (Кондрашова) Варвара Макаровна

Мать ребёнка: Кондрашева Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Кондрашев Доримедонт Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Кондрашев Евстафий Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1845

Сын: Кондрашев Александр Макарович

Мать ребёнка: Кондрашева Ксения Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.09.1856

Жена: Зенкина Матрона Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Матрона Ефимовна Аладьина - вдова по первому браку.
Рождение ребёнка
11.07.1858

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Мария Макаровна

Мать ребёнка: Зенкина Матрона Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
11.12.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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