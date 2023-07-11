Кондрашев Макар Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1799 и 1801
Дата смерти11.12.1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1801
Отец: Кондрашев Моисей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1818
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Фекла Макаровна
Мать ребёнка: Кондрашева Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
03.11.1821
Дочь: Кондрашова (Кондрашова) Степанида Макаровна
Мать ребёнка: Кондрашева Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Кондрашова (Кондрашова) Варвара Макаровна
Мать ребёнка: Кондрашева Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Кондрашев Доримедонт Макарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Кондрашев Евстафий Макарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1845
Сын: Кондрашев Александр Макарович
Мать ребёнка: Кондрашева Ксения Григорьевна
Бракосочетание
03.09.1856
Жена: Зенкина Матрона Ефимовна
Матрона Ефимовна Аладьина - вдова по первому браку.
Рождение ребёнка
11.07.1858
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Мария Макаровна
Мать ребёнка: Зенкина Матрона Ефимовна
Смерть
11.12.1860