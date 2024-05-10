Кондрашев Моисей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашев Моисей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Кондрашев Иван Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793 или 1798

Сын: Кондрашов Трофим Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1801

Сын: Кондрашев Макар Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1824

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