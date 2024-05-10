Кондрашев Моисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Кондрашев Иван Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793 или 1798
Сын: Кондрашов Трофим Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1801
Сын: Кондрашев Макар Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1824