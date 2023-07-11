Кондрашев Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиОколо 1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Кондрашев Моисей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775 или 1781
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1817