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Кондрашев Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Около 1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Кондрашев Моисей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775 или 1781

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1817

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