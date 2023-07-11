Кондрашева Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794 или 1800
Дата смерти12.02.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1818
Дочь: Кондрашева Фекла Макаровна
Отец ребёнка: Кондрашев Макар Моисеевич
Рождение ребёнка
03.11.1821
Дочь: Кондрашова Степанида Макаровна
Отец ребёнка: Кондрашев Макар Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Кондрашова Варвара Макаровна
Отец ребёнка: Кондрашев Макар Моисеевич
Рождение ребёнка
27.08.1845
Сын: Кондрашев Александр Макарович
Отец ребёнка: Кондрашев Макар Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1854