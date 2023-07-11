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Кондрашева Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794 или 1800

Дата смерти

12.02.1854

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1818

Дочь: Кондрашева Фекла Макаровна

Отец ребёнка: Кондрашев Макар Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1821

Дочь: Кондрашова Степанида Макаровна

Отец ребёнка: Кондрашев Макар Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Кондрашова Варвара Макаровна

Отец ребёнка: Кондрашев Макар Моисеевич

Рождение ребёнка
27.08.1845

Сын: Кондрашев Александр Макарович

Отец ребёнка: Кондрашев Макар Моисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Макар Моисеевич

Смерть
12.02.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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