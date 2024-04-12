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Плетнев Михаил Петров

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

15.01.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Плетнев Петр Иванов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Мошина (плетнева) Анна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1801

Дочь: Дария Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Плетнев Симеон Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1804

Дочь: Марина Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Антипина (новопашенная) Елена Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1808

Сын: Плетнев Герасим Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.01.1816
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
30.01.1816

Сын: Плетнев Григорий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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