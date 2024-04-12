Плетнев Михаил Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти15.01.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Плетнев Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Мошина (плетнева) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
16.03.1801
Дочь: Дария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1803
Рождение ребёнка
17.07.1804
Дочь: Марина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Антипина (новопашенная) Елена Михайлова
Рождение ребёнка
03.03.1808
Смерть
15.01.1816
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
30.01.1816
Сын: Плетнев Григорий Михайлов