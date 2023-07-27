Плетнев Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти04.07.1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Плетнев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Плетнев Петр Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.07.1803