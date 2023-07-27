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Плетнев Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

04.07.1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Плетнев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Плетнев Петр Петров

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Плетнев Михаил Петров

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.07.1803
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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