Антипина (Новопашенная) (Плетнева) Елена Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Плетнев Михаил Петров
Рождение ребёнка
16.01.1826
Дочь: Татьяна
Бракосочетание
07.07.1829
Рождение ребёнка
23.07.1830
Сын: Новопашенной Трофим Федоров
Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Логгинов
Рождение ребёнка
22.12.1839
Сын: Антипин Вонифатий Ефремов
Отец ребёнка: Антипин Ефрем Семенов
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно