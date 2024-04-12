Антипина (Новопашенная) (Плетнева) Елена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Новопашенная) (Плетнева) Елена Михайлова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Плетнев Михаил Петров

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1826

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1829

Муж: Новопашенной Феодор Логгинов

Рождение ребёнка
23.07.1830

Сын: Новопашенной Трофим Федоров

Отец ребёнка: Новопашенной Феодор Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1839

Сын: Антипин Вонифатий Ефремов

Отец ребёнка: Антипин Ефрем Семенов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Ефрем Семенов

Смерть
Неизвестно
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