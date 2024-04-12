Мошина (Плетнева) (Плетнева) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошина (Плетнева) (Плетнева) Анна Михайлова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

02.09.1834

Пол

Женский

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.
Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Плетнев Михаил Петров

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1821

Муж: Мошин Сергий Осипов

Рождение ребёнка
02.11.1821

Дочь: Зиновия Сергиева

Отец ребёнка: Мошин Сергий Осипов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1830

Муж: Новопашенной Лука Фаддеев

Смерть
02.09.1834
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скорбутною
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