Мошина (Плетнева) (Плетнева) Анна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти02.09.1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Плетнев Михаил Петров
Бракосочетание
04.02.1821
Муж: Мошин Сергий Осипов
Рождение ребёнка
02.11.1821
Дочь: Зиновия Сергиева
Отец ребёнка: Мошин Сергий Осипов
Бракосочетание
27.01.1830
Смерть
02.09.1834
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скорбутною