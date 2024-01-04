Плетнев Герасим Михайлов
Место рождения
Дата рождения03.03.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1808
Отец: Плетнев Михаил Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1826
Сын: Плетнев Прокопий Герасимов
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
04.05.1828
Дочь: Пелагия Герасимова
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
23.01.1831
Дочь: Ксения Герасимова
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
30.05.1832
Дочь: Феодосия Герасимова
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
16.05.1833
Дочь: Елена Герасимова
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
26.09.1834
Сын: Плетнев Калистрат Герасимов
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
19.11.1835
Дочь: Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
18.04.1839
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
18.04.1840
Дочь: Александра Герасимова
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Рождение ребёнка
10.02.1844
Дочь: Фавета Герасимова
Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Марья Алексиева
Смерть
Неизвестно