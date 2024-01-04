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Плетнев Герасим Михайлов

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

03.03.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1808

Отец: Плетнев Михаил Петров

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1826

Сын: Плетнев Прокопий Герасимов

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1828

Дочь: Пелагия Герасимова

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1831

Дочь: Ксения Герасимова

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1832

Дочь: Феодосия Герасимова

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1833

Дочь: Елена Герасимова

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1834

Сын: Плетнев Калистрат Герасимов

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1835

Дочь: Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1839

Сын: Плетнев Симион Герасимов

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1840

Дочь: Александра Герасимова

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1844

Дочь: Фавета Герасимова

Мать ребёнка: Плетнева Марья Алексиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Марья Алексиева

Смерть
Неизвестно
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