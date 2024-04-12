Плетнева (Ладилова) Марья Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетнева (Ладилова) Марья Алексиева

Плетнева (Ладилова) Марья Алексиева

Место рождения

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Ладилов Алексий

Мать: Ладилова Паракева Алексиева

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1826

Сын: Плетнев Прокопий Герасимов

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1828

Дочь: Пелагия Герасимова

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1831

Дочь: Ксения Герасимова

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1832

Дочь: Феодосия Герасимова

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1833

Дочь: Елена Герасимова

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1834

Сын: Плетнев Калистрат Герасимов

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1835

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1839

Сын: Плетнев Симион Герасимов

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1840

Дочь: Александра Герасимова

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1844

Дочь: Фавета Герасимова

Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Герасим Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close