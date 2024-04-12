Плетнева (Ладилова) Марья Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Ладилов Алексий
Рождение ребёнка
26.02.1826
Сын: Плетнев Прокопий Герасимов
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
04.05.1828
Дочь: Пелагия Герасимова
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
23.01.1831
Дочь: Ксения Герасимова
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
30.05.1832
Дочь: Феодосия Герасимова
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
16.05.1833
Дочь: Елена Герасимова
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
26.09.1834
Сын: Плетнев Калистрат Герасимов
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
19.11.1835
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
18.04.1839
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
18.04.1840
Дочь: Александра Герасимова
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
10.02.1844
Дочь: Фавета Герасимова
Отец ребёнка: Плетнев Герасим Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно