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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2433Гуляевское, сел.при р. Нице.653794253261Церковь православная 1. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
662. Гуляевское, село бывшее государственное, при реке Нице, дворов 81, жителей 486, церковь православная, лавки, 2 тржк.: 8 го июня и 26 го октября.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Гуляевское на р. Нице, прав. церк., церк.-прих. шк., ярмарки: 6—8 июня, 6 августа и 20—26 октября, распл.Гуляевское общество158358415Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские674
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37993Гуляевадеревня57°32'с.ш.64°05'в.д.O-41-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65608405126д Гуляевадеревня