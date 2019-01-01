деревня Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Гуляева

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2433Гуляевское, сел.при р. Нице.653794253261Церковь православная 1. Торжок.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Нижне-Иленская волость
662. Гуляевское, село бывшее государственное, при реке Нице, дворов 81, жителей 486, церковь православная, лавки, 2 тржк.: 8 го июня и 26 го октября.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Нижне-Иленская волость
с. Гуляевское на р. Нице, прав. церк., церк.-прих. шк., ярмарки: 6—8 июня, 6 августа и 20—26 октября, распл.Гуляевское общество158358415Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские674

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
37993Гуляевадеревня57°32'с.ш.64°05'в.д.O-41-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Баженовское сельское поселение
65608405126д Гуляевадеревня

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