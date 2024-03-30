Косульников Спиридон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Марья Спиридоновна
Мать ребёнка: Косульникова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Косульников Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Косульникова Александра Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно