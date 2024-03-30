Косульников Спиридон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосульников Спиридон Михайлович

Косульников Спиридон Михайлович

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Косульников Михаил Иванович

Мать: Косульникова Лукерья Егорова

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Марья Спиридоновна

Мать ребёнка: Косульникова Александра Даниловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Косульников Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Косульникова Александра Даниловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косульникова Александра Даниловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close