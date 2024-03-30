Косульникова Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Марья Спиридоновна
Отец ребёнка: Косульников Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Косульников Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Косульников Спиридон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно