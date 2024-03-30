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Косульникова Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Марья Спиридоновна

Отец ребёнка: Косульников Спиридон Михайлович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Косульников Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Косульников Спиридон Михайлович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косульников Спиридон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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