Косульникова Лукерья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косульникова Лукерья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Косульников Спиридон Михайлович

Отец ребёнка: Косульников Михаил Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Косульников Михаил Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Косульников Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Косульников Михаил Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Косульников Яков Михайлович

Отец ребёнка: Косульников Михаил Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
отдан в рекруты в 1855
Смерть
Неизвестно
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