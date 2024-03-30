Косульникова Лукерья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Косульников Спиридон Михайлович
Отец ребёнка: Косульников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Косульников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Косульников Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Косульников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Косульников Яков Михайлович
Отец ребёнка: Косульников Михаил Иванович
отдан в рекруты в 1855
Смерть
Неизвестно