Косульников Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Косульников Спиридон Михайлович
Мать ребёнка: Косульникова Лукерья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Косульникова Лукерья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Косульников Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Косульникова Лукерья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Косульников Яков Михайлович
Мать ребёнка: Косульникова Лукерья Егорова
отдан в рекруты в 1855
Смерть
Неизвестно