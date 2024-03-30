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Косульников Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Косульников Иван Николаевич

Мать: Косульникова Наталья Харитоновна

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Косульников Спиридон Михайлович

Мать ребёнка: Косульникова Лукерья Егорова

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Косульникова Лукерья Егорова

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Косульников Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Косульникова Лукерья Егорова

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Косульников Яков Михайлович

Мать ребёнка: Косульникова Лукерья Егорова

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
отдан в рекруты в 1855
Смерть
Неизвестно
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