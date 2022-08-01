Литовченко Григорий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовченко Григорий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1905

Дата смерти

16.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1932

Сын: Литовченко Цезарий Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Антипина Галина Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1938

Дочь: Полуэктова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.1973

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