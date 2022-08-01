Литовченко Григорий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1905
Дата смерти16.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1932
Сын: Литовченко Цезарий Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Антипина Галина Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1938
Дочь: Полуэктова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.1973