Антипина Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Литовченко Григорий Романович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Антипина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Антипин Владимир

Рождение ребёнка
?.09.1969

Сын: Антипин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Антипин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Владимир

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