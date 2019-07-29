Антипина Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Литовченко Григорий Романович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Антипина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Антипин Владимир
Рождение ребёнка
?.09.1969
Сын: Антипин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Антипин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипин Владимир