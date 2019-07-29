Антипин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1969
Дата смерти29.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1969
Отец: Антипин Владимир
Рождение ребёнка
01.07.1998
Сын: Антипин Артем Александрович
Мать ребёнка: Антипина Алена
Рождение ребёнка
2002
Сын: Антипин Степан Александрович
Мать ребёнка: Антипина Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Алена
Смерть
29.07.2019