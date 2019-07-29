Антипин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1969

Дата смерти

29.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1969

Отец: Антипин Владимир

Мать: Антипина Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.07.1998

Сын: Антипин Артем Александрович

Мать ребёнка: Антипина Алена

Рождение ребёнка
2002

Сын: Антипин Степан Александрович

Мать ребёнка: Антипина Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Алена

Смерть
29.07.2019
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