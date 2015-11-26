Литовченко Цезарий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1932
Дата смерти26.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932
Отец: Литовченко Григорий Романович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1959
Сын: Литовченко Константин Цезарьевич
Мать ребёнка: Литовченко Нинель Михайловна
Рождение ребёнка
19.12.1961
Сын: Литовченко Дмитрий Цезарьевич
Мать ребёнка: Литовченко Нинель Михайловна
Смерть
26.11.2015