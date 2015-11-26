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Литовченко Цезарий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1932

Дата смерти

26.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932

Отец: Литовченко Григорий Романович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литовченко Нинель Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1959

Сын: Литовченко Константин Цезарьевич

Мать ребёнка: Литовченко Нинель Михайловна

Рождение ребёнка
19.12.1961

Сын: Литовченко Дмитрий Цезарьевич

Мать ребёнка: Литовченко Нинель Михайловна

Смерть
26.11.2015

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