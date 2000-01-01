Полуэктова Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938
Отец: Литовченко Григорий Романович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1962
Дочь: Кулакова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Полуэктов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Романова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Полуэктов Анатолий Александрович