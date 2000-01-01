Полуэктова Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктова Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938

Отец: Литовченко Григорий Романович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1962

Дочь: Кулакова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Полуэктов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Романова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Полуэктов Анатолий Александрович

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