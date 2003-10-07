Полуэктов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1933
Дата смерти07.10.2003
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933
Отец: Полуэктов Александр
Рождение ребёнка
18.07.1962
Дочь: Кулакова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Полуэктова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Романова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Полуэктова Татьяна Григорьевна
Смерть
07.10.2003