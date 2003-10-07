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Полуэктов Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1933

Дата смерти

07.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933

Отец: Полуэктов Александр

Мать: Полуэктова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
18.07.1962

Дочь: Кулакова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Полуэктова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Романова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Полуэктова Татьяна Григорьевна

Смерть
07.10.2003
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