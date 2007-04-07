Романова (Полуэктова) Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1970
Рождение ребёнка
30.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лохматов Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
21.02.1994
Сын: Романов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лохматов Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
07.04.2007
Сын: Романов Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Романов Сергей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно