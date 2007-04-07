Романова (Полуэктова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Полуэктова) Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1970

Отец: Полуэктов Анатолий Александрович

Мать: Полуэктова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
30.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лохматов Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
21.02.1994

Сын: Романов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лохматов Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
07.04.2007

Сын: Романов Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Романов Сергей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Сергей Вячеславович

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