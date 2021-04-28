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Дронов Иван

Место рождения

Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дронова) Полина Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Дронов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дронов Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
Неизвестно

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