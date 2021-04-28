Дронов Иван
Место рожденияРоссийская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дронова) Полина Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно