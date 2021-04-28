Дронов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДронов Василий Иванович

Дронов Василий Иванович

Место рождения

Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора

Дата рождения

1917

Дата смерти

02.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Дронов Иван

Мать: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова (Гаврилова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1939

Дочь: Дронова Ираида Васильевна

Мать ребёнка: Дронова (Гаврилова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1941

Дочь: Жданова (Дронова) Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Дронова (Гаврилова) Нина Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
02.08.1946

Мы используем куки для улучшения работы сайта.