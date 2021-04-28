Дронов Василий Иванович
Место рожденияРоссийская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Дата рождения1917
Дата смерти02.08.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Дронов Иван
Мать: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1939
Дочь: Дронова Ираида Васильевна
Мать ребёнка: Дронова (Гаврилова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1941
Дочь: Жданова (Дронова) Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Дронова (Гаврилова) Нина Ивановна
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
02.08.1946