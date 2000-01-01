Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Дронов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дронов Василий Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван

Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Дронов Иван

Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван

Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван

Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Иван

Смерть
Неизвестно
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