(Дронова) Полина Ивановна
Место рожденияРоссийская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дронов Иван
Мать: Прасковья
Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Мягкова Тамара
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Попала в сумасшедший дом