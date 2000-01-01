(Дронова) Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дронова) Полина Ивановна

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Место рождения

Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дронов Иван

Мать: Прасковья

Российская империя, Тульская губерния, д. Осиновая Гора
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Мягкова Тамара

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Попала в сумасшедший дом
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