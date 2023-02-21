Костерин Иван Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Костерина Лукерья
Рождение ребёнка
1714
Сын: Костерин Иван Иванов
Мать ребёнка: Костерина Лукерья
Рождение ребёнка
1724
Сын: Костерин Иван Иванов
Мать ребёнка: Костерина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костерина Лукерья
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1739
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана