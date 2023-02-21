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Костерин Иван Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1705

Сын: Костерин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Костерина Лукерья

Рождение ребёнка
1714

Сын: Костерин Иван Иванов

Мать ребёнка: Костерина Лукерья

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Костерин Иван Иванов

Мать ребёнка: Костерина Лукерья

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костерина Лукерья

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1739
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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