Костерин Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерин Григорий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Костерин Иван Федотов

Мать: Костерина Лукерья

Рождение ребёнка
1736

Сын: Костерин Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Костерин Матвей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Павел Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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