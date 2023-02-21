Костерин Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Костерин Иван Федотов
Мать: Костерина Лукерья
Рождение ребёнка
1736
Сын: Костерин Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Костерин Матвей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно