Костерина Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Костерин Иван Федотов
Рождение ребёнка
1714
Сын: Костерин Иван Иванов
Отец ребёнка: Костерин Иван Федотов
Рождение ребёнка
1724
Сын: Костерин Иван Иванов
Отец ребёнка: Костерин Иван Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно