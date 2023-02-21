Костерина Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерина Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1705

Сын: Костерин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Костерин Иван Федотов

Рождение ребёнка
1714

Сын: Костерин Иван Иванов

Отец ребёнка: Костерин Иван Федотов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Костерин Иван Иванов

Отец ребёнка: Костерин Иван Федотов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костерин Иван Федотов

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
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