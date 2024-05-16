Илясова (Шамина) Гликерия Феоктистовна 10.02.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илясова (Шамина) Гликерия Феоктистовна

Место рождения

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1858

Отец: Шамин Феоктист

Мать: не указана

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илясов Терентий Самуилович

Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илясов Михаил Самуилович

Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илясов Константин Самуилович

Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Груня (Агрофена) Самуиловна

Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
10.02.1875

Муж: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Рождение ребёнка
1876

Сын: Илясов Никифор Самуилович

Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Илясов Семен Самуилович

Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Илясов Ефрем Самуилович

Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Илясова-Шамина (Илясова) Акулина Самуиловна

Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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