Илясова (Шамина) Гликерия Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения10.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1858
Отец: Шамин Феоктист
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илясов Терентий Самуилович
Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илясов Константин Самуилович
Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Груня (Агрофена) Самуиловна
Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)
Бракосочетание
10.02.1875
Рождение ребёнка
1876
Сын: Илясов Никифор Самуилович
Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Илясова-Шамина (Илясова) Акулина Самуиловна
Отец ребёнка: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)
Смерть
Неизвестно