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Илясов Терентий Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илясов Самуил Яковлевич(Егорович)

Мать: Илясова (Шамина) Гликерия Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илясова Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Илясова Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илясов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Илясова Агафья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1914

Сын: Илясов Кузьма Терентьевич

Мать ребёнка: Илясова Агафья Никифоровна

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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