Илясов Терентий Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Илясова Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Илясова Агафья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1914
Сын: Илясов Кузьма Терентьевич
Мать ребёнка: Илясова Агафья Никифоровна
Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно