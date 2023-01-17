Усть-Щербедино
Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
682Усть-Щербедино (Шетневка), с. удел.при р. Большом Карае.503527011501160Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
378. Усть-Щербедино (Б. Шатневка), село бывшее удельное, при речке Усть-Щербедине, дворов 402, жителей 3057, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь пра Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52613Усть-Щербединосело51°52'с.ш.42°52'в.д.M-38-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63640450101с Усть-Щербединосело