село Усть-Щербедино, село Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Усть-Щербедино

Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
682Усть-Щербедино (Шетневка), с. удел.при р. Большом Карае.503527011501160Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Усть-Щербединская волость
378. Усть-Щербедино (Б. Шатневка), село бывшее удельное, при речке Усть-Щербедине, дворов 402, жителей 3057, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь пра Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Романовский район
52613Усть-Щербединосело51°52'с.ш.42°52'в.д.M-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Романовский муниципальный район, Усть-Щербединское сельское поселение
63640450101с Усть-Щербединосело
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