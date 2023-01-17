Илясов Самуил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 30.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 30.11.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Илясова Марья
Рождение ребёнка
1876
Сын: Илясов Никифор Самуилович
Мать ребёнка: Илясова Марья
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Илясова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Груня (Агрофена) Самуиловна
Мать ребёнка: Илясова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Акулина Самуиловна
Мать ребёнка: Илясова Марья
Смерть
Неизвестно