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Илясов Самуил Яковлевич

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Место рождения

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 30.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.11.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Илясов Ефрем Самуилович

Мать ребёнка: Илясова Марья

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Илясов Никифор Самуилович

Мать ребёнка: Илясова Марья

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Илясов Семен Самуилович

Мать ребёнка: Илясова Марья

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Груня (Агрофена) Самуиловна

Мать ребёнка: Илясова Марья

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Акулина Самуиловна

Мать ребёнка: Илясова Марья

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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