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Котов Никифор Марков

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.03.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1812

Отец: Котов Марк Варфоломеев

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.11.1831

Жена: Котова Фекла Ларионова

Рождение ребёнка
29.10.1837

Сын: Котов Павел Никифоров

Мать ребёнка: Котова Фекла Ларионова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Котова Фекла Ларионова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1847

Сын: Котов Родион Никифоров

Мать ребёнка: Котова Фекла Ларионова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
03.11.1848

Жена: Котова Мария Иосифова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гликерья Никифорова

Мать ребёнка: Котова Мария Иосифова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Котов Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Котова Мария Иосифова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.08.1857

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Котова Мария Иосифова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.06.1863

Дочь: Агриппина Никифорова

Мать ребёнка: Котова Мария Иосифова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
08.11.1831
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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