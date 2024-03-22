Котов Никифор Марков
Место рождения
Дата рождения07.03.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1812
Отец: Котов Марк Варфоломеев
Бракосочетание
08.11.1831
Жена: Котова Фекла Ларионова
Рождение ребёнка
29.10.1837
Мать ребёнка: Котова Фекла Ларионова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Котова Фекла Ларионова
Рождение ребёнка
11.04.1847
Мать ребёнка: Котова Фекла Ларионова
Бракосочетание
03.11.1848
Жена: Котова Мария Иосифова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Гликерья Никифорова
Мать ребёнка: Котова Мария Иосифова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Котова Мария Иосифова
Рождение ребёнка
08.08.1857
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Котова Мария Иосифова
Рождение ребёнка
21.06.1863
Дочь: Агриппина Никифорова
Мать ребёнка: Котова Мария Иосифова
Работа или профессия
Неизвестно
08.11.1831
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно