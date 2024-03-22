Котова Мария Иосифова
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
03.11.1848
Муж: Котов Никифор Марков
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Гликерья Никифорова
Отец ребёнка: Котов Никифор Марков
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Котов Никифор Марков
Рождение ребёнка
08.08.1857
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Котов Никифор Марков
Рождение ребёнка
21.06.1863
Дочь: Агриппина Никифорова
Отец ребёнка: Котов Никифор Марков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно