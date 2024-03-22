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Котова Мария Иосифова

Место рождения

Огарково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Огарково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
03.11.1848

Муж: Котов Никифор Марков

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гликерья Никифорова

Отец ребёнка: Котов Никифор Марков

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Котов Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Котов Никифор Марков

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.08.1857

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Котов Никифор Марков

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.06.1863

Дочь: Агриппина Никифорова

Отец ребёнка: Котов Никифор Марков

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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