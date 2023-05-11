Котов Марк Варфоломеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1809
Сын: Котов ? Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1812
Сын: Котов Никифор Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Котов Дмитрий Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Котов Филипп Марков
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно