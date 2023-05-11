Котов Марк Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Марк Варфоломеев

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1809

Сын: Котов ? Марков

Мать ребёнка: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1812

Сын: Котов Никифор Марков

Мать ребёнка: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Котов Дмитрий Марков

Мать ребёнка: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Котов Филипп Марков

Мать ребёнка: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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